Eboli, travolta mentre attende l’autobus: muore una donna di 30 anni

EBOLI — Tragedia nella mattinata di oggi nel Salernitano, dove una donna di circa 30 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava alla fermata del bus.

L’incidente si è verificato nei pressi della strada statale 18, nella zona di Santa Cecilia, dove la giovane era in attesa dei mezzi pubblici quando è stata improvvisamente travolta da una Fiat 500 in transito.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri della stazione di Santa Cecilia e della compagnia di Eboli. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

I militari dell’Arma hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella che il conducente dell’auto possa aver accusato un malore prima di perdere il controllo del veicolo.

Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo la notizia ha profondamente scosso la comunità locale.