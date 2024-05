NOLA. ELIO PARASCANDOLO VINCE IL PREMIO INTERNAZIONALE SCRIPTURA SEZIONE LIBRO EDITO

Al talentuoso poeta Mariglianellese è stato assegnato il Premio Artistico Letterario Internazionale Scriptura – sezione Libro Edito per Io Chiedo ed. Controluna Venerdì 3 maggio, presso il Museo Storico Archeologico di Nola, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Artistico Letterario Internazionale ‘Scriptura’, ideato e curato da Anna Bruno e l’aiuto di Michele Napolitano. La premiazione è suddivisa in due parti: la prima è dedicata ai più giovani e a seguire agli adulti. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di ben 635 scrittori di varie età e nazionalità, diversi gli autori stranieri. Il Premio è organizzato con la collaborazione di varie associazioni tra cui: Meridies, Aurora Cultura, il Progetto Nanoracconti e il Circolo Letterario Anastasiano. A Elio Parascandolo, giovane poeta classe 1996 di Mariglianella (Na), va il prestigioso Premio Internazionale Scriptura, come Opera Edita, per i versi del suo libro “Io Chiedo”, ed. Controluna, con la motivazione di aver donato ai lettori il proprio anelito di pace (…) un grido che risuona potente con la forza della speranza. Io Chiedo è un percorso in versi in cui partendo da alcune frasi biblico letterarie attraversa i temi del dolore, morte e resurrezione, accostandoli agli avvenimenti quotidiani universali. Un viaggio in versi in cui ognuno di noi, credente o meno, è valicato fortemente da una personale riscoperta delle forti emozioni e dei valori umani. La prefazione è a cura del cantautore Giovanni Nuti, compositore storico della poetessa Alda Merini, la post fazione della psicologa suor Rosa Lorusso e all’interno c’è un accompagnamento musicale inedito di Massimo Germini, chitarrista di Roberto Vecchioni.