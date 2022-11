Nola 1925: Mister Cavallaro parla alla stampa prima del derby con la Paganese

“E’ dura uscire da una nuova sconfitta, i ragazzi stanno mostrando piena disponibilità ma serve più carattere, serve l’atteggiamento giusto“. Lo ha affermato l’allenatore del Nola 1925, Giovanni Cavallaro, nella conferenza stampa pre Nola-Paganese. “E’ questo che sta mancando, io voglio ragazzi che sbranano gli avversari – ha continuato mister Cavallaro – Non siamo una squadra da penultimo posto e, soprattutto, questa società e questa piazza non meritano questa classifica. Io sono qui non per fare la comparsa ma per portare avanti un ottimo campionato. Devo rimettere il Nola in carreggiata al più presto e lo farò grazie ai ragazzi. Veniamo da quattro sconfitte e la prossima non è una gara facile per riprendersi ma i derby si giocano con la voglia di vincerli. Questo mi aspetto. Siamo emozionati per il ritorno nel nostro stadio. Sarà un’arma in più“.