La squadra è stata impegnata in una seduta pomeridiana di allenamento. Dopo una prima parte in palestra il lavoro si è concentrato su partitelle a tema in vista della prossima sfida di campionato contro il Giugliano.

Antonio Di Gaudio, Gianmaria Zanandrea, Jacopo Dall’Oglio e Richard Marcone hanno proseguito programma specifico e terapie.