Nola, 16 e 17 dicembre: una due giorni dedicata ai talenti del territorio. Esposizione di prodotti tipici e realtà immersiva: l’iniziativa è dell’ente di formazione regionale JTP

Nola – Una “galleria” di talenti del territorio. Sarà questa la mission dell’evento programmato per il prossimo 16 e 17 dicembre, promosso dall’ente di formazione Jtp di via Giacomo Imbroda.

L’obiettivo è quello di porre all’attenzione della comunità, realtà imprenditoriali e artigianali, start – up innovative e aziende storiche. Creatività e tradizione con uno sguardo al futuro senza dimenticare le radici: è questo il concept dell’iniziativa.

“Lo scopo del nostro evento –afferma Lucia Casaburo, direttrice dell’ente di formazione JTP – è realizzare un momento di condivisione con le realtà più interessanti del nostro territorio che raccontano sia di saperi che si trasmettono sia di giovani ragazzi capaci di raccogliere le sfide che ci riserva il futuro”.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 16 dicembre alle ore 18.00 con l’apertura – all’interno degli ampi spazi della sede del centro di formazione – di tutte le postazioni espositive. L’ evento proseguirà anche domenica il 17 dicembre a partire dalle ore 9.30, sviluppandosi per l’intera giornata.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle attività messe in campo in questi primi mesi dall’ente di formazione che ha già promosso numerosi corsi, molti dei quali con il programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), divenendo così un punto di riferimento per l’intero territorio.

Tra le attrazioni presenti, anche una particolare sezione dedicata alla realtà virtuale con la possibilità di vivere una suggestiva esperienza immersiva nell’antica Pompei accompagnati da Pietro Marotta, curatore di Pompei Discovery

Pietro Marotta è Digital Artist ed Experience Creator. Pubblicitario professionista, Adobe Certified Expert e direttore creativo, dopo gli studi in Comunicazione si è specializzato in Visual Effects Production presso i prestigiosi Escape Studios di Londra. Nell’ultimo decennio, con la rapida evoluzione dello scenario digitale, la sua attività creativa si consolida ulteriormente entro progetti di valorizzazione del patrimonio culturale mediante modelli innovativi di sviluppo, tra cui l’utilizzo delle tecnologie XR (Realtà Virtuale e Aumentata).

Nutrito è il numero dei partner – espositori che condivideranno con i visitatori interventi dedicati alla propria storia imprenditoriale e vision aziendale. Durante la due giorni sarà possibile degustare ed acquistare i prodotti in esposizione.

BUCCE DI POMODORO Azienda che opera fa vent’anni nel settore agroalimentare. Specializzata nella coltivazione del piennolo del Vesuvio Dop, prodotto riconosciuto quale eccellenza Campana.

FRANTOIO ARBUCCI La storia affascinante del frantoio Arbucci di Avella, inizia nel 1955, con la produzione di olio di alta qualità. L’olio extravergine di oliva i distingue per sentori delicati di ulivo. Le note di erba fresca e mela in una struttura equilibrata e d armonica.

CANTINA GALLO: Vino DOC , frutto della vinificazione di uve di aglianico proveniente dai vigneti di Montemarano. Un vino dal colore rosso rubino con delicati sentori di amarena e mora selvatica. Al naso un aroma di viole e di spezie.

CARILLON: Profumi di altissima qualità con i quali vivere una piacevolissima esperienza olfattiva.

CERERIA NAPPIAzienda storica con la quale potrai creare fantastiche candele dando libero spazio alla tua fantasia.

COCO’S: dal 1992 a Comiziano e a Nola un’avventura magnifica nell’arte della pasticceria artigianale, al servizio dei clienti professionalità e prodotti di altissima qualità”

LE IDEE DI ERSILIA: Home Decor per rendere il tuo Natale magico.

LE GIOIE DI FLORINDA:. Opere preziose ed uniche di gioielleria artigianale Con Florinda puoi creare il tuo gioiello.

JOSE PRESEPI: L’arte presepiale napoletana

FRANZESE NUX: nasce negli anni 50 nei terreni dell’Agro Nolano. Antonio Franzese ha dato vita all’aziende corilicola e, successivamente suo figlio Biagio ha incrementato la filiera della frutta secca attraverso la coltivazione di noci. Giunti alla terza generazione Giulia Franzese dopo aver conseguito il titolo di tecnologa alimentare ha ampliato la produzione di prodotti trasformati dove gli ingredienti predominanti sono le noci e nocciole.

LEOPOLDO SANTANIELLO – BOTTEGA ARTIGIANA Nasce a Nola nel 1964: trasforma il suo amore per la città natale e la Festa dei Gigli in arte, realizzando opere in terracotta e cartapesta.

MAISON S: “La salute è una relazione tra te e il tuo corpo”. Combinando ingredienti genuini a una buona dose di golosità, abbiamo creato un wellness brand che ti incoraggerà a prendersi cura di te senza farsi sfuggire il gusto!

MARIA ESPOSITO: qualcuno la definisce l’Artista delle “bellezze del Creato” altri “l’artista dell’autunno”, lei si definisce semplicemente un’anima colorata.

MIELE MONTUORI: Il miele irpino Montuori di Avella è frutto di amore e passione che contiene in se la forza della natura l’energia del sole e della vita

PIANETA VERDE: “Ogni fiore è un’anima che si apre alla natura”.

AZIENDA SODANO: azienda campana specializzata nella produzione, lavorazione e trasformazione di frutta secca e semilavorati, impegnata da qualche anno nella valorizzazione della nocciola “Mortarella” -l’avellana, racconta con i suoi prodotti una storia millenaria di tradizioni e di culture che si sono avvicendate nei nostri territori e che hanno arricchito un patrimonio gastronomico unico al mondo.

VOLPICELLI: Il gusto inconfondibile dei confetti e l’indiscutibile raffinatezza del cioccolato firmati Volpicelli si sono rapidamente diffusi nell’entroterra napoletano conquistando i palati più esclusivi ed elitari.

LE FIABE: il talento di rendere felici i bambini e i genitori realizzando feste fiabesche ed indimenticabili.

Guess dell’evento, Caliendo Felice con la sua ingegnosa arte presepiale