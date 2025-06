Nocera Superiore, via ai lavori per il muro di contenimento lungo via Cimitero: “Una risposta attesa dal 2017”

Dopo anni di attesa, prendono finalmente il via i lavori di messa in sicurezza lungo via Cimitero a Nocera Superiore, con la realizzazione di un muro di contenimento lungo circa 150 metri a tutela del tratto ferroviario. L’intervento rappresenta una risposta concreta a una richiesta avanzata dai cittadini sin dal 2017, preoccupati per le condizioni del terreno e per i potenziali rischi legati alla stabilità del versante adiacente alla linea ferroviaria.

Il progetto, oltre alla costruzione del muro, prevede una serie di opere collaterali fondamentali per la piena sicurezza dell’area: interventi di drenaggio, consolidamento del terreno e messa in sicurezza strutturale.

A commentare l’avvio del cantiere è stato il sindaco Gennaro D’Acunzi, che attraverso un post su Facebook ha voluto condividere con la cittadinanza il significato dell’opera:

“Dopo anni di attesa, prende finalmente forma l’intervento di messa in sicurezza del tratto ferroviario lungo via Cimitero, con la realizzazione di un muro di contenimento di circa 150 metri. L’opera rappresenta una risposta concreta a una richiesta avanzata dai cittadini già nel 2017. Il progetto prevede anche interventi collaterali per garantire la piena sicurezza dell’area, tra cui opere di drenaggio e consolidamento del terreno.”

Il primo cittadino ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel rispondere con atti concreti alle esigenze del territorio:

“Continuiamo a dimostrare attenzione verso le necessità dei cittadini e del nostro territorio, lavorando ogni giorno per migliorare la qualità della vita e la sicurezza urbana” ha dichiarato D’Acunzi.

Con questo intervento si segna un ulteriore passo in avanti nella prevenzione del rischio idrogeologico e nella tutela delle infrastrutture, in linea con un’idea di amministrazione attenta, operativa e vicina alla comunità.