Nocera Superiore: completati i lavori di pulizia del vallone Bagnara per la prevenzione del rischio idraulico

Sono stati completati gli interventi di pulizia e manutenzione del vallone Bagnara, situato in prossimità del Cimitero comunale di Nocera Superiore. L’intervento si è svolto a seguito di un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune e il Consorzio di Bonifica, alla presenza del direttore, ingegnere Francesco Gregorio.

L’operazione, eseguita in via precauzionale in vista dell’arrivo dei temporali estivi e autunnali, ha interessato una delle aree a maggiore criticità idraulica dell’intero territorio comunale. Il vallone Bagnara, infatti, è da tempo considerato un punto sensibile per il deflusso delle acque piovane e figura tra le priorità individuate dal Consorzio di Bonifica nell’ambito della programmazione per la messa in sicurezza idrogeologica.

L’attività di pulizia ha avuto l’obiettivo di migliorare la capacità di smaltimento delle acque e prevenire eventuali allagamenti che, in passato, hanno interessato la zona, causando disagi alla popolazione e al tessuto urbano.

“Un intervento importante in termini di prevenzione e tutela del territorio”, ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi, sottolineando l’attenzione dell’Amministrazione comunale per la sicurezza ambientale e la gestione del rischio idraulico.

L’opera rientra in un più ampio piano di manutenzione e controllo del reticolo idrografico comunale, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di dissesto e all’adeguamento delle infrastrutture alle sempre più frequenti condizioni meteorologiche estreme.