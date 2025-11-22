Nocera Inferiore, dramma all’alba nei pressi della stazione: uomo trovato senza vita

Tragedia questa mattina a Nocera Inferiore. Alle prime luci dell’alba un uomo di circa 70 anni è stato ritrovato privo di vita in piazza Trieste e Trento, nell’area adiacente alla stazione ferroviaria. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un forte rumore provenire dalla piazza.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe compiuto un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato le procedure di rito.

I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona e effettuato i rilievi necessari, trovando anche l’arma utilizzata. Da quanto emerso, la vittima era un uomo conosciuto in zona, spesso presente nei pressi della stazione.

La salma, dopo gli accertamenti del caso, è stata messa a disposizione per il rito funebre. Restano da chiarire le motivazioni che lo avrebbero portato al gesto, su cui proseguono gli approfondimenti degli inquirenti.