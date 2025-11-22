Montevergine si risveglia sotto la neve: prima vera imbiancata della stagione

Montevergine torna a vestirsi d’inverno. Nella notte tra il 21 e il 22 novembre una nevicata intensa ha imbiancato completamente il Santuario e l’area montana circostante, a 1284 metri di quota. Lo confermano le immagini delle webcam dell’osservatorio meteorologico, che dalle prime ore del mattino mostrano tetti, boschi e strade ricoperti da un manto uniforme.

Il MVOBSV – Montevergine Observatory – ha documentato il fenomeno, segnalando come il paesaggio si presenti “completamente innevato” dopo il passaggio del fronte freddo che ha investito l’Irpinia nelle ultime ore.

Neve anche nelle zone alte: prime difficoltà

Durante la notte le temperature sono scese ben sotto lo zero, favorendo una nevicata compatta, come mostrano le immagini del piazzale del Santuario e dei tornanti che salgono verso il massiccio. In alcune aree la visibilità è risultata ridotta per via delle forti precipitazioni e di banchi di nebbia d’alta quota.

Le immagini notturne delle stazioni tecniche a quota superiore confermano l’accumulo di neve anche in zone meno battute, con suolo imbiancato già dalle 22 di venerdì.

Un anticipo d’inverno

La perturbazione rappresenta di fatto il primo vero episodio invernale della stagione per l’Appennino campano. Nelle prossime ore sono attese nuove verifiche sull’accumulo totale, mentre resta aperta la possibilità di ulteriori rovesci nevosi nel fine settimana, complice l’ingresso di aria più fredda dai quadranti settentrionali.

Per ora, Montevergine regala uno spettacolo suggestivo: tetti innevati, boschi silenziosi e un panorama che richiama alla piena atmosfera invernale.