NATALARTE: A Mercogliano stand, intrattenimento e sconti a cura dei commercianti

Natalarte è il nome scelto dai commercianti di Mercogliano per la nuova iniziativa a tema natalizio. Stand enogastronomici, intrattenimento musicale, artisti di strada e l’interessantissima “catena dei voucher” che permetterà agli avventori di beneficiare di una scontistica particolare in tutti gli esercizi aderenti per tutto il periodo che va dall’8 Dicembre al 6 Gennaio.

Natalarte – nome che intende coniugare la tematica natalizia dell’evento e la sua vocazione artistica – prenderà il via proprio il giorno dell’Immacolata, con l’inaugurazione degli stand enogastronomici e della kermesse artistica. Di seguito il programma:

8 Dicembre

Ore 11.00 Cantautorando

Ore 17.00 Animazione per bambini

Ore 19.00 Vignola Trio musicale con Simone Vignola, Gerardo Danna e Pasquale Riccio

9 Dicembre

ore 17:00 – Animazione per bimbi

ore 19:00 – Band musicale Head Wind

10 Dicembre

ore 17:00 – Trampoliere e bolle giganti (No Stop Animation)

ore 17:00 – Mini band Città in festa itinerante per tutto il paese

11 Dicembre

Ore 11:00 – Duo musicale Roberto Paudice e Sandro Vernacchia

Ore 17:00 – Animazione per bimbi

LA CATENA DEI VOUCHER – I voucher potranno essere ritirati in tutti gli esercizi aderenti all’iniziativa dall’8 Dicembre fino al 5 Gennaio. I titolari dei voucher potranno beneficiare di un particolare sconto sugli acquisti effettuati. L’avvenuto sconto sarà certificato da un contrassegno sul logo dell’attività dov’è stato effettuato l’acquisto. Che è irripetibile. L’apposizione del visto è inoltre finalizzata alla possibilità di partecipare all’estrazione (del 6 Gennaio) con numerosi premi messi in palio dai commercianti che hanno finanziato l’iniziativa.

Appuntamento dall’8 Dicembre a Mercogliano con #Natalarte.