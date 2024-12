Nasce il “Cammino della Restanza” tra Trevico e Monteleone: un viaggio tra natura, cultura e tradizioni

Trevico, il paese più alto della Campania, e Monteleone, il comune più alto della Puglia, uniti da un nuovo percorso escursionistico che attraversa Vallesaccarda e Zungoli.

Un’iniziativa innovativa e suggestiva si appresta a valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’Irpinia e della Puglia: il “Cammino della Restanza”, un nuovo itinerario escursionistico che collega i due borghi più alti delle rispettive regioni, passando per i caratteristici paesi di Vallesaccarda e Zungoli.

Il progetto: un’opportunità per il territorio

Il cammino, che sarà inaugurato ufficialmente sabato 4 gennaio 2025, alle ore 9:00, con la partenza dal centro storico di Trevico, è stato pensato per promuovere il turismo lento e sostenibile, ispirandosi a successi consolidati come la Via Francigena o i Percorsi Occitani in Piemonte. Si tratta di un itinerario che celebra la bellezza dei paesaggi montani, i borghi storici e la tradizione enogastronomica locale, offrendo al contempo un’occasione di sviluppo economico per le comunità attraversate.

Un percorso per tutti: accessibilità e servizi

Il cammino è progettato per soddisfare le esigenze di escursionisti di ogni livello, con percorsi moderati e servizi pensati per garantire la sicurezza e il comfort. La quota di partecipazione, fissata a 25€ (15€ per gli under 15), include un servizio navetta per i tratti più impegnativi e il trasporto al punto di partenza dal casello autostradale di Vallata.

Grazie alla posizione strategica, con Vallata situata a soli 10 km da Trevico e 15 km da Monteleone, il cammino è facilmente raggiungibile e offre un accesso agevole per tutti i partecipanti. Inoltre, il progetto prevede un sito web dedicato con tracce GPS, informazioni logistiche e un servizio di prenotazione per il trasporto bagagli.

Tappe imperdibili: storia, cultura e natura

Il cammino si snoda attraverso luoghi di grande fascino, come la Chiesa di Santa Maria Assunta e la casa natale del regista Ettore Scola a Trevico, la storica Taverna delle Noci di Vallesaccarda, luogo evocativo frequentato, secondo la tradizione, da Orazio, Virgilio e Mecenate, fino al borgo di Zungoli, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, famoso per i suoi vicoli suggestivi e le antiche grotte, e infine Monteleone, con il suo patrimonio culturale e panorami mozzafiato.

Un cammino sostenibile e inclusivo

Il progetto del “Cammino della Restanza” è stato ideato con un approccio sostenibile, coinvolgendo attivamente i Comuni interessati, le strutture ricettive e i cittadini, trasformando il cammino in un’opportunità di crescita economica e sociale per l’intera area.

Per informazioni e iscrizioni:

Carla: 348 06 67 902

Luigi: 389 10 21 720

Carlo: 350 18 34 805

Gerardo: 335 39 61 72

Il “Cammino della Restanza” si prepara a diventare un’esperienza unica, unendo natura, cultura e tradizioni, e offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire la bellezza di un territorio che ha ancora molto da raccontare.