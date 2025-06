Napoli, via libera al restyling di via Posillipo: 7,6 milioni per sicurezza e decoro

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di via Posillipo, nel tratto che va da piazza San Luigi a via Santo Strato. L’intervento, finanziato con 7,6 milioni di euro nell’ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana, prevede un cantiere della durata di 15 mesi, con l’affidamento dei lavori previsto entro luglio.

Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione della collina di Posillipo, volto a migliorare il decoro e la vivibilità di una delle zone più suggestive della città. Dopo gli interventi su via Orazio, via Petrarca, via Boccaccio e via Manzoni, il progetto interessa ora un tratto significativo di via Posillipo. Sono già disponibili le risorse per completare la sistemazione stradale fino a largo Sermoneta, che potrà essere realizzata dopo la conclusione dei lavori sul collettore fognario.

Una delle novità più rilevanti riguarda la sostituzione dei tradizionali sanpietrini con una pavimentazione in asfalto, scelta che punta a garantire maggiore sicurezza e durabilità, frutto della collaborazione tra Comune e Soprintendenza. I lavori prevedono inoltre il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione di chiusini e caditoie, la posa di zanelle in pietra naturale, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la manutenzione di muri, parapetti e balaustre.

Questo intervento rappresenta un passo importante per valorizzare e restituire nuova vita a uno degli angoli più affascinanti di Napoli, puntando a un equilibrio tra sicurezza, funzionalità e tutela del patrimonio urbano.