Dall’Atletico all’AC Baiano: la crescita silenziosa di Stefano Pecchia(foto e video)

Si è chiuso il campionato 2024/2025 per le squadre del mandamento e, tra i giovani protagonisti più brillanti, spicca senza dubbio il nome di Stefano Pecchia. Classe 2005, talento puro e grande personalità, Pecchia ha vissuto una stagione da protagonista assoluto, divisa tra Atletico Baiano e AC Baiano, dimostrando qualità e maturità ben oltre la sua età.

Il suo percorso è iniziato in Seconda Categoria con la maglia dell’Atletico Baiano, dove già alla prima giornata ha lasciato il segno segnando il gol vittoria. Da lì in poi, a suon di gol e ottime prestazioni, ha trascinato la squadra ai vertici della classifica, confermandosi uno dei migliori attaccanti del girone. A fine girone d’andata, il suo bottino parlava chiaro: 13 reti e l’attenzione di diverse società di categoria superiore.

Nel mercato di gennaio è arrivato il salto: Pecchia è stato tesserato dall’AC Baiano, impegnato nel campionato di Promozione. Una scelta importante, dettata dalla voglia di confrontarsi con un livello più competitivo. L’Atletico lo ha salutato a malincuore, ma consapevole del percorso di crescita che il ragazzo meritava.

A Baiano, però, la fortuna non è stata subito dalla sua parte. Una fastidiosa pubalgia lo ha costretto a un mese di stop, rallentando il suo inserimento nella nuova realtà. Ma Pecchia non si è arreso. Al rientro, alla prima da titolare, ha trovato subito il gol al debutto in Promozione, dimostrando che il talento non si spegne nemmeno dopo una pausa forzata. È tornato a segno anche nell’ultima giornata di campionato, chiudendo così un’annata intensa e piena di segnali positivi.

Stefano Pecchia si è fatto notare per tecnica, fiuto del gol, intelligenza tattica e grande serietà. È il miglior giovane del mandamento non solo per i numeri, ma per la crescita costante, la mentalità vincente e la capacità di adattarsi a contesti diversi. Il futuro è dalla sua parte e tutto lascia pensare che questa sia solo la prima tappa di un cammino destinato a salire ancora.