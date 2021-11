NAPOLI, Santa Lucia: tenta di rubare uno scooter. Denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Mobile impiegati nei servizi di ordine pubblico presso l’Ente Regione in via Santa Lucia sono stati avvicinati da un passante il quale ha indicato un giovane che stava armeggiando su uno scooter in sosta in via Generale Orsini.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso un ragazzo il quale stava manomettendo il nottolino d’accensione di un ciclomotore e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

Il giovane, un 14enne napoletano, è stato denunciato per tentato furto aggravato e affidato ai genitori.

adsense – Responsive – Post Articolo