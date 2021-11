Baiano. All’ “Incontro”, tiene banco lo Scopone. La terza edizione del Torneo sociale al duo Guerriero-Napolitano

Varcato il biennio di sospensione per il Covid–19, sipario alzato nei locali del Circolo L’Incontro per la terza edizione del Torneo sociale dedicato allo Scopone, il classico gioco delle carte alla napoletana, facendo incontrare l’esercizio della memoria ad elevato indice di connessione tra neuroni e l’acutezza d’osservazione dei competitor nei giri di carta – ‘e cartuscelle-, fatte scorrere sul tavolo schermato. Il tutto, naturalmente, nell’osservanza delle basilari regole di Chitarrella – personaggio fantomatico e variamente identificato in ipotesi, ma senza avere riscontri certi-, che n’è il massimo e indiscusso codificatore. Un “Codice” che appassiona ed infervora un’infinità di cultori.

Un mese di selezione, in cui si sono fronteggiati le quindici-coppie in lizza, nelle varie fasi del Torneo, per definire il fior fiore delle eccellenze, da inserire nel tabellone di semifinale, formato da Antonio Guerriero–Palmiro Napolitano, Carmine Basile–Adolfo De Gennaro,Elia Lombardi–Antonio Borrelli, Enrico Acierno–Felice Brandolino, con il successivo passaggio alla finale. Una bella sfida, di cui sono stati protagonisti, per un verso, il duo Guerriero– Napolitano,e per l’altro, il duo Borrelli–Lombardi. Un confronto .… tirato e super- studiato, con la palma del successo assegnata all’accoppiata formata dai “pensionati”, Antonio Guerriero e Palmiro Napolitano, come dire il Matematico– l’uno è stato docente di lunga carriera nell’istituto comprensivo “Rossini”, a Visciano-, l’altro Vigile urbano della Polizia locale. E giova da ricordare che Antonio Guerriero ha scritto insieme con il dottor Gigi Crosato – trevigiano di nascita, napoletano d’adozione e dirigente del Ministero della pubblica istruzione- il noto e prezioso Manualetto di consigli per ben giocare lo scopone, edito da Mursia. Un dialogo tra i due coautori, che, testualmente, sì intitola Ma sai davvero giocare a Scopone? Consigli delle migliori cartuscelle di Santa Maria ad un avversario scarso.

Soddisfatto, Giovanni Capiluongo, che ha curato nei dettagli l’organizzazione del Torneo,e Carlo Melissa, per il successo di partecipazione e il livello qualitativo espresso dai competitor. E sulle tracce dell’omaggio reso al gioco di Chitarrella va in corsia l’allestimento della tredicesima edizione dell’atteso e … ritrovato Torneo sociale di bigliardo, un altro classico de L’Incontro. Lo start di avvio dovrebbe coincidere con dicembre prossimo.

Il foto servizio di Carlo Melissa presenta momenti della cerimonia di premiazione del Torneo di scopone, con la consegna delle Targhe alle coppie della finale, eseguita dal presidente del sodalizio, Gianni Amodeo. E, poi, onore al consueto mini-buffet.

adsense – Responsive – Post Articolo