NAPOLI, FUOCO NEL CUORE E SCUDETTO SUL PETTO: DIMARO SI ACCENDE, DE BRUYNE COMANDA E LANG PROMETTE SPETTACOLO

DIMARO, lunedì 21 luglio 2025 – In Trentino si respira calcio vero, passione autentica e ambizione. Il Napoli di Antonio Conte ha trasformato il ritiro di Dimaro in un’autentica festa popolare, con oltre 15.000 tifosi accorsi nel weekend per abbracciare una squadra che sogna in grande. Maglie azzurre, cori incessanti, emozioni condivise: la Val di Sole si è colorata d’azzurro, e non soltanto per il cielo limpido.

Il culmine è stato l’incontro di ieri sera in piazza, dove Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola, Juan Jesus e Alessandro Buongiorno hanno risposto alle domande dei tifosi. Il capitano non si è nascosto:

«Abbiamo fatto la storia, ma vogliamo alzare ancora l’asticella. Il nostro obiettivo è migliorarci».

Parole condivise dagli altri leader del gruppo. Spinazzola parla di “energia straordinaria”, Juan Jesus esalta “il legame unico con questa tifoseria”, mentre Buongiorno sintetizza:

«Siamo forti, affamati e consapevoli: difendere il tricolore è un dovere».

Allenamenti intensi e sorrisi: Conte non lascia spazio alla distrazione

Il lavoro sul campo resta centrale. Anche sotto la pioggia, Conte guida sedute di grande intensità. Nella mattinata di oggi, spazio a esercitazioni uno contro uno e conclusioni in porta. Un momento di leggerezza ha strappato applausi e risate: Raspadori, dopo un contrasto con Di Lorenzo, è finito lungo sull’erba bagnata, ridendo con i compagni. Spirito giusto, gambe in carica.

De Bruyne: «Napoli è il mio nuovo orizzonte»

Tra gli occhi più osservati c’è quello di Kevin De Bruyne, leader tecnico e carismatico, arrivato con la consapevolezza di dover alzare ulteriormente il livello. Alla sua prima conferenza in azzurro ha spiegato:

«Ho scelto Napoli perché ho ancora fame e questo club ha ambizioni vere. Il progetto mi ha colpito subito. So che il calcio italiano è diverso, ma sono motivato e pronto».

L’ex City ha rivelato di aver parlato con Lukaku e Mertens, ma precisa:

«La decisione è stata mia e della mia famiglia. Napoli è la città ideale per vivere il calcio in modo viscerale. Sarò al top tra cinque o sei settimane».

Su Conte:

«Diverso da Guardiola, ma parliamo di uno dei migliori allenatori d’Europa. Lavorare con lui è una sfida e un privilegio».

Lang, stile e personalità: «Sono qui per vincere»

Non meno decisa la voce di Noa Lang, che si è presentato alla stampa con la consueta franchezza:

«Napoli mi voleva da tempo. Già a gennaio ero pronto, ma ora è il momento giusto. Sono qui per vincere».

Sulle prime impressioni:

«Allenamenti intensi, tanta tattica. Il mister mi ha già fatto capire cosa vuole. Ho imparato subito la parola ‘sono stanco’», dice sorridendo.

Lang respinge i paragoni con Kvaratskhelia:

«Kvara è fortissimo, ma io sono Noa Lang. Voglio scrivere la mia storia».

Non manca un accenno alla musica, sua grande passione:

«Mi rilassa e mi dà equilibrio. Se non potrò cantare, ascolterò volentieri la musica napoletana».

Mercato: Beukema ufficiale, attesa per Milinkovic-Savic

Sul fronte acquisti, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Sam Beukema dal Bologna. Il difensore olandese è già a disposizione di Conte. Diverso il discorso per Milinkovic-Savic: le visite mediche, previste nei giorni scorsi, sono slittate. La trattativa è legata al passaggio di Ngonge al Torino, ancora da perfezionare. In caso di mancato accordo, i granata virerebbero su Franco Israel, portiere uruguaiano dello Sporting.

Domani il primo test: Napoli-Arezzo in diretta Pay-Per-View

L’attesa sale anche per il primo test estivo degli azzurri. Martedì 22 luglio, ore 18:00, il Napoli affronterà l’Arezzo in amichevole. La gara sarà trasmessa in diretta Pay‑Per‑View al costo di 9,99 € su DAZN, Sky Primafila e OneFootball. Disponibile in tutto il mondo, con l’unica eccezione dei paesi di provenienza delle squadre ospitate a Castel di Sangro.

Il Napoli c’è, lavora, sorride e sogna. Dimaro è l’inizio di una nuova corsa, con uno scudetto sul petto e un traguardo nel cuore: restare in vetta.