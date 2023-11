Servizi straordinari per il controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino: due arresti, una denuncia e tre fogli di via

In linea con le direttive del Prefetto di Avellino Dr.ssa Paola Spena, prosegue nei comuni dell’Irpinia, l’attività di perlustrazione del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio. Il dispositivo di controllo prevede servizi di vigilanza nei pressi dei caselli autostradali, posti di blocco sulle principali arterie, nonché posti di controllo e vigilanza dinamica non solo nei centri urbani ma anche sulle strade secondarie e le più isolate strade di campagna.

Nonostante le piogge intense e le avverse condizioni climatiche, numerose sono state le pattuglie impiegate, di giorno e di notte con personale sia in divisa che in borghese. Centinaia i veicoli fermati e le persone identificate, alcuni delle quali con a carico pregiudizi di polizia, controlli anche ai pubblici locali ed elevate varie contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.

In tale contesto:

– i Carabinieri della Compagnia di Avellino, nel corso di mirato servizio, hanno rintracciato ed arrestato un 32enne di origini romene, in Italia senza fissa dimora.

A carico del giovane pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, per i reati di “lesioni aggravate”, “minaccia aggravata” e “porto abusivo di armi”, commessi nel 2017.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avellino, dove dovrà scontare una pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione;

– i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, nelle ultime 24 ore, hanno intensificato l’azione di controllo del territorio soprattutto nei comuni di Mirabella Eclano, Montemiletto e Sturno. In quest’ultimo comune, in orario notturno una pattuglia ha proceduto all’identificazione e contestuale perquisizione di tre uomini fermati mentre si aggiravano per le vie del centro. I soggetti – tra i 41 ed i 49 anni – tutti provenienti dal napoletano e gravati da numerosi precedenti (anche per furto in abitazione), sono stati immediatamente proposti per l’emissione del “Foglio di Via Obbligatorio” in quando non sono stati in grado di giustificare la loro presenza nel comune di Sturno;

– i Carabinieri della Compagnia di Solofra, procedono ininterrottamente nelle attività di controllo del territorio con particolare attenzione nei comuni di Serino, Solofra e Montoro. Proprio in quest’ultimo centro i Carabinieri sottoponevano alla detenzione domiciliare una donna in esecuzione di un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino per “minacce”.

A Serino i militari, a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato tre cartucce per pistola cal. 7,65 ed hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 23enne del posto per “detenzione abusiva di munizioni”. Sempre nel serinese due giovani del luogo, trovati in possesso di una modica quantità di droga, sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa per uso di stupefacenti. I due a bordo di un’auto, alla vista di una pattuglia, hanno cercato di liberarsi della sostanza stupefacente gettandola dal finestrino. La droga, recuperata dai militari operandi, è stata sequestrata. Al conducente è stata ritirata anche la patente di guida.

L’attenzione dell’Arma nella lotta ai reati predatori e alla deplorevole piaga del consumo di stupefacenti, rimane alta e tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera Provincia.