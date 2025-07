Napoli, auto prende fuoco a Fuorigrotta e innesca incendio: coinvolto anche un magazzino

Attimi di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi a Fuorigrotta, nei pressi dell’uscita Italia ’90 della Tangenziale di Napoli. Un’auto, appena uscita dal casello, ha preso improvvisamente fuoco, probabilmente a causa di un guasto meccanico.

Il conducente è riuscito ad accostare il veicolo in tempo, ma le fiamme si sono propagate rapidamente. L’incendio ha intaccato le sterpaglie circostanti e, nel giro di pochi minuti, ha raggiunto anche un magazzino appartenente alla società della Tangenziale, alimentando ulteriormente il rogo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area, evitando danni maggiori o conseguenze per le persone. Al momento non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione per la serie di incendi che stanno colpendo varie zone del capoluogo, complice il caldo torrido e il forte vento.

Le autorità stanno effettuando rilievi per chiarire l’origine dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.