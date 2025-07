Sospensione idrica notturna a Mugnano del Cardinale e Quadrelle nella notte tra il 5 e il 6 luglio

Mugnano del Cardinale / Quadrelle – Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa del fermo dell’impianto di sollevamento in località Liveri, dovuto a una mancanza di energia elettrica da parte di ENEL, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua.

La sospensione interesserà l’intero territorio comunale di Mugnano del Cardinale e la quasi totalità del comune di Quadrelle, fatta eccezione per la zona Alta di quest’ultimo.

L’interruzione avverrà in una fascia oraria variabile compresa tra le 22:00 e le 24:00 di sabato 5 luglio, con ripristino previsto tra le ore 5:00 e le ore 6:00 del mattino di domenica 6 luglio.

I tecnici sono già al lavoro per completare quanto prima l’intervento e ridurre al minimo i disagi. Si invitano i cittadini a tenere conto dell’interruzione idrica e ad adottare, se necessario, misure preventive.

Si sottolinea , per evitare allarmismi , che la chiusura non è dovuta ad una mancanza idrica ma bensì ad un guasto elettrico all’impianto di Liveri. Tale guasto , che da questa mattina sta portando notevoli problemi alle comunità del vallo di Lauro è in questo momento in risoluzione . La risoluzione completa di tale guasto , permetterà effettivamente di avere un orario preciso sulle chiusure.