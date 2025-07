Portici: sorpresi a rubare all’interno di un istituto scolastico. Arrestati due soggetti dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini originari di Portici, di 32 e 34 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via De Lauzieres a Portici per la segnalazione di un furto in atto all’interno di un istituto scolastico.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato i due prevenuti che stavano asportando del materiale dall’istituto scolastico e lo stavano caricando su un furgone; pertanto, gli agenti li hanno immediatamente bloccati ed hanno rinvenuto 10 piastre in ferro e 5 rubinetti di fontane.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.