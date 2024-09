“Musica in Fabula: il Duo Colbran incanta con voce e arpa al Circolo della Stampa di Avellino”

Nella sala del Circolo della Stampa di Avellino prosegue la rassegna concertistica “Musica in Fabula”, promossa dall’Associazione Lupus In Fabula, attiva dal 2021 nel campo della cultura e dell’arte nelle sue varie forme. L’obiettivo dell’associazione è reinterpretare e rinnovare il panorama culturale dell’Alta e Bassa Irpinia, creando reti e attivando processi partecipativi per osservare il territorio con una prospettiva nuova.

Questa sera, 29 settembre, alle 19:30, sarà la volta del Duo Colbran, composto dal soprano Giulia Lepore e da Alba Brundo all’arpa, entrambe figlie d’arte. La straordinaria combinazione di voce e arpa proporrà un programma raffinato e coinvolgente, con l’esecuzione di melodie che hanno illuminato il panorama musicale partenopeo, sia in ambito cameristico che operistico. Il programma include compositori come Paisiello, Donizetti, Rossini, insieme a Caramiello e Moretti, senza dimenticare la Canzone Classica napoletana. In scaletta anche due brani contemporanei: “Nce steva ‘na vota” del compositore Claudio De Siena (dedicato al Duo Colbran) e “Uocchie ‘e piscatore”, tratto dall’album Barche alla Marina di Maria Grazia Ritrovato, che sarà presente in sala.

La rassegna, che si svolge dall’8 giugno fino a fine ottobre 2024, si avvale della professionalità del soprano e docente irpina Maria Sirignano, da sempre impegnata nella diffusione e valorizzazione della musica colta, e di Francesca Bonazzoli, musicista dell’Orchestra del Teatro San Carlo ed educatrice di “Nati per la Musica”. Maria e Francesca curano rispettivamente le Soirées e le Matinées Musicali. Le Soirées prevedono concerti aperitivo con la partecipazione di giovani talenti dei Conservatori campani e altre eccellenze musicali di fama riconosciuta. Le Matinées, invece, offrono incontri musicali per bambini e famiglie, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche musicali precoci che educano all’ascolto e alla valorizzazione consapevole del ricco patrimonio artistico-culturale.

A incorniciare gli eventi musicali, il progetto Musi’Kids, curato dalla presidente dell’associazione, l’imprenditrice Roberta De Falco. Questo progetto include letture ad alta voce e laboratori creativi che raccontano ai bambini le storie di grandi musicisti, spaziando dal jazz di Nina Simone a quello di New Orleans, passando per la musica classica con Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, e incontri di poesia in musica dove i bambini possono esprimere la loro immaginazione e creatività.

Gli organizzatori commentano: “Speriamo in una risposta positiva da parte del pubblico che da anni segue le nostre attività, soprattutto famiglie, ma questa volta con lo sguardo rivolto anche a un pubblico più ampio e di tutte le età. Siamo certi che la musica sia uno strumento meraviglioso per creare coesione sociale, veicolare nuovi immaginari creativi e alternativi, e celebrare la bellezza in tutte le sue forme. Perché il mondo ha bisogno di bellezza.”