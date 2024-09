100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, il piccolo Riccardo Capiluongo riceve oggi il Sacramento del Battesimo

Giornata di festa oggi a Baiano, dove, presso la Chiesa dei Santi Apostoli, il piccolo Riccardo Capiluongo riceverà il Sacramento del Battesimo. La cerimonia, prevista per le 12:00, sarà un momento speciale per la famiglia, che si riunirà per celebrare questo importante evento religioso.

Il piccolo Riccardo è circondato dall’affetto e dagli auguri dei suoi cari: i nonni Riccardo e Raffaella, gli zii Antonio e Valeria, e la zia Rosa, che gli augurano una lunga vita piena di serenità, gioia e successi.

Una giornata ricca di emozioni e di gioia per tutta la famiglia Capiluongo, che si stringe intorno a Riccardo per festeggiare questo primo passo nel cammino della fede.