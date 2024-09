Musica e cinema ad Atripalda, Laika saluta l’estate in Piazzetta degli Artisti

Martedì 17 e mercoledì 18 le due iniziative ad ingresso libero con la musica di Davide Colella e la proiezione di “Fratello dove sei?”

Contro tutti i pronostici e il maltempo delle scorse settimane, l’associazione di promozione sociale Laika torna “on the road” per salutare l’estate atripaldese con due iniziative infrasettimanali in collaborazione con il Bar Millennium e il patrocinio del Comune di Atripalda.

Martedì 17 settembre, dalle 20, una vera e propria chicca per gli amici di Laika: il lancio del progetto di Davide Colella, “Stati d’animo in 4/4. Parole e musica”. Il giovanissimo e talentuoso musicista atripaldese renderà magica la location della piazzetta con le note del suo pianoforte.

Mercoledì 18, sempre nella stessa location, spazio al cinema. Dalle 20, la proiezione del film “Fratello dove sei?” (2000, 107’), un intelligente e arguto viaggio di tre evasi – liberamente ispirato all’Odissea di Omero – scritto dalla penna magistrale dei fratelli Joel e Ethan Coen nel Mississippi degli anni ’30. Il film

ha collezionato due candidature agli Oscar e un Golden Globe per il protagonista George Clooney.

Gli eventi sono entrambi ad ingresso libero.