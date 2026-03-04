“Municipalità Unica del Baianese”, la posizione della consigliera Cacace

«Da qualche anno non rinnovo la tessera del Partito Democratico, non riconoscendomi più in alcune logiche utilitaristiche e, talvolta, in un inutile accanimento da parte di alcuni vertici. Tuttavia, da cittadina e da consigliera comunale, ritengo che alcuni temi fondamentali e la battaglia per determinate proposte di risoluzione non debbano avere il limite delle bandiere partitiche o politiche».

È quanto dichiara la consigliera comunale di Avella Cacace, annunciando la sua partecipazione all’incontro dedicato al progetto della “Municipalità Unica del Mandamento Baianese”.

«Parteciperò all’iniziativa – spiega – e invito tutti i cittadini del Mandamento a prendere parte all’incontro, ad ascoltare, intervenire e condividere le proprie idee su un tema così importante per il futuro del territorio».

Secondo la consigliera, il progetto della Municipalità Unica è da anni sul tavolo del dibattito pubblico, ma troppo spesso è rimasto confinato in discussioni sterili. «È arrivato il momento – afferma – di guardare avanti con sostanza e concretezza».

Cacace sottolinea inoltre come la posizione geografica del territorio rappresenti una grande opportunità: «La nostra collocazione, spesso definita come una cerniera tra due province, non è affatto un limite. Al contrario, può diventare una risorsa strategica: un ponte naturale tra l’Irpinia e l’area napoletana, capace di generare sviluppo e nuove prospettive».

Infine il plauso all’iniziativa: «Un ringraziamento al Circolo PD di Avella per aver promosso questo momento di confronto sulla “Municipalità Unica – Città del Baianese”. Partecipiamo tutti a questo percorso: è un progetto che guarda al futuro».