Come l’industria del gioco d’azzardo online sconvolge i mercati esistenti e altera le economie nazionali

Il gioco d’azzardo online genera miliardi di entrate all’anno, ma comporta anche costi sociali. I suoi impatti economici sono complessi, sconvolgendo i settori esistenti e stimolando al contempo le economie nazionali.

Impatti economici di vasta portata dell’industria del gioco d’azzardo online

Il gioco d’azzardo online è esploso in popolarità negli ultimi due decenni. Un tempo attività di nicchia, oggi i casinò online, le scommesse sportive, i siti di poker e persino la Super Lotteria Sisal fanno affari miliardari ogni anno. Questa ascesa vertiginosa ha avuto effetti a catena di vasta portata sull’economia globale. In questo articolo analizzeremo l’impatto economico dell’industria del gioco d’azzardo online e il modo in cui ha modificato il panorama economico di molti Paesi.

Effetto dell’industria del gioco d’azzardo online sulle economie nazionali

Nel 2020 l’industria del gioco d’azzardo online ha generato vincite lorde per oltre 66,7 miliardi di dollari a livello globale. Questa enorme quantità di attività economica ha dato un notevole impulso alle economie dei Paesi che hanno legalizzato e regolamentato il gioco d’azzardo online.

Ad esempio, il gioco d’azzardo online rappresenta l’11% dell’intero PIL di Gibilterra. L’industria del gioco d’azzardo nel Regno Unito contribuisce con 8 miliardi di sterline di entrate fiscali all’anno. L’Australia guadagna oltre 1 miliardo di dollari in tasse e licenze dagli operatori di gioco d’azzardo online regolamentati. Questi fondi sostengono i servizi pubblici e i progetti infrastrutturali.

Il gioco d’azzardo online legale crea inoltre migliaia di posti di lavoro nel campo della tecnologia e del servizio clienti. Fornisce un nuovo flusso di entrate per le società di media attraverso i programmi di marketing di affiliazione. L’industria promuove l’innovazione nell’elaborazione dei pagamenti e nel rilevamento delle frodi.

Tuttavia, i critici sostengono che i benefici economici sono superati dai costi sociali del gioco d’azzardo problematico. Tuttavia, mercati adeguatamente regolamentati e dotati di misure per il gioco d’azzardo responsabile possono mitigare questo rischio.

In che modo il gioco d’azzardo online stravolge e altera le industrie esistenti

L’ascesa del gioco d’azzardo online ha sconvolto in modo significativo i settori consolidati del gioco d’azzardo. I ricavi dei casinò tradizionali e dei negozi di scommesse hanno ristagnato o sono diminuiti in molti mercati a causa dello spostamento dei giocatori online.

Ad esempio, tra il 2007 e il 2017, i ricavi dei casinò tradizionali negli Stati Uniti sono diminuiti di oltre il 10% dopo aver aggiustato l’inflazione. Nello stesso periodo, i ricavi del gioco d’azzardo online sono triplicati, nonostante il suo status di illegalità nella maggior parte del Paese.

Il passaggio all’online ha costretto le sale da gioco fisiche a investire pesantemente in tecnologia e ad ampliare la propria offerta online per rimanere competitivi. Alcuni hanno stretto partnership con operatori online affermati attraverso accordi di condivisione delle entrate.

Giganti del gioco d’azzardo terrestre come Caesars e MGM ora fanno una parte sostanziale della loro attività online. Il riconoscimento del marchio e i programmi di fidelizzazione costruiti nel corso di decenni danno loro un vantaggio rispetto agli operatori online.

Questa dinamica si è estesa alla maggior parte dei settori del gioco d’azzardo. Le scommesse sportive online rappresentano oggi oltre il 50% delle scommesse sportive nei mercati in cui sono legali. Le lotterie hanno perso clienti a favore dei giochi a vincita istantanea online. Anche le corse dei cavalli hanno registrato un calo di presenze, dato che i fan possono ora scommettere online da casa.

Impatto dei siti di gioco online offshore sulle economie locali

Nei Paesi in cui il gioco d’azzardo online è proibito, i siti offshore continuano a sottrarre ingenti entrate fiscali. Questi operatori senza licenza non pagano tasse o imposte ai governi locali. Inoltre, non offrono alcuna protezione ai consumatori.

Le ricerche indicano che i siti offshore costano all’Australia oltre 100 milioni di dollari di mancato gettito fiscale all’anno. Negli Stati Uniti, ogni anno oltre 2 miliardi di dollari lasciano il Paese per finanziare i siti di gioco d’azzardo offshore illegali. I Paesi in via di sviluppo perdono ancora di più in proporzione alle dimensioni delle loro economie.

Gli esperti stimano che la regolamentazione del gioco d’azzardo online potrebbe generare oltre 100 miliardi di dollari di entrate fiscali a livello globale ogni anno. Questi fondi persi potrebbero pagare molti programmi e servizi pubblici. Il proibizionismo si limita a convogliare il denaro in mercati non regolamentati.

Caso di studio: L’impatto del gioco d’azzardo online nel Regno Unito

Il Regno Unito rappresenta un caso di studio esemplificativo di come il gioco d’azzardo online possa influire sull’economia di un Paese quando viene legalizzato e regolamentato in modo adeguato.

L’industria del gioco d’azzardo nel Regno Unito nel suo complesso contribuisce con 8 miliardi di sterline al gettito fiscale e dà lavoro a oltre 100.000 persone. Il gioco d’azzardo online rappresenta il 34% delle entrate totali del gioco d’azzardo – la più grande quota di mercato al mondo.

Queste entrate finanziano i servizi sanitari pubblici, i progetti infrastrutturali locali e i prestiti alle piccole imprese. Ma il gioco d’azzardo eccessivo comporta ancora un elevato costo sociale in termini di dipendenza e danni finanziari.

Per affrontare questo problema, la Gambling Commission britannica regolamenta rigorosamente le licenze, applica misure di gioco responsabile e punisce gli operatori senza scrupoli. I critici sostengono che si debba fare di più per proteggere i giocatori vulnerabili.

Ma i vantaggi economici sono evidenti. Il gioco d’azzardo online ha contribuito a far uscire il Regno Unito dalla recessione nel 2009. Continua a fornire una crescita costante e un reddito fiscale, mentre le strade principali sono in declino.

La realtà complessa e sfumata dell’impatto economico del gioco d’azzardo online

In sintesi, gli impatti economici dell’industria del gioco d’azzardo online sono molteplici. I benefici sono facilmente misurabili in posti di lavoro, entrate fiscali e crescita del settore. Ma i costi sociali sono reali e preoccupanti.

Con un’adeguata regolamentazione, i vantaggi possono essere garantiti minimizzando i rischi per gli individui e le comunità. Ma il proibizionismo non fa che aggravare i danni attraverso la crescita dei mercati illegali.

Non esistono soluzioni semplici. Solo esaminando la realtà economica complessa e ricca di sfumature del gioco d’azzardo online in ogni giurisdizione si possono definire politiche basate su dati concreti. Ma la tendenza globale verso la legalizzazione e la regolamentazione è chiara.