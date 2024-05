Napoli: Approvata l’istituzione del Parco Urbano Intercomunale del Fenestrelle.

Napoli – “Con la delibera di giunta regionale della Campania approvata nell’ultima seduta si chiude l’iter per l’istituzione del Parco Urbano Intercomunale di interesse regionale del Fenestrelle il cui perimetro interessa i Comuni di Avellino, Atripalda, Monteforte Irpino e Mercogliano. Arriva a completamento un lungo iter che ha visto insieme la filiera istituzionale che va dai Comuni alla Regione Campania. Ho avuto modo di affiancare in questo percorso il vice presidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, che ringrazio per l’abnegazione con cui, su mia sollecitazione, ha seguito la vicenda che oggi arriva ad un importante momento di definizione, quello di istituzione ufficiale e formale del parco”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

“La notizia – aggiunge Petracca – arriva proprio in concomitanza con la celebrazione della Giornata Europea dei Parchi, una felice coincidenza che sarà senza dubbio di buon auspicio per il decollo del Parco del Fenestrelle. La sua istituzione sarà, se ben interpretata dalle amministrazioni locali, uno strumento utilissimo per lo sviluppo di un’area molto importante, quella che unisce il capoluogo ai comuni contermini, un unicum territoriale su cui bisogna sempre più investire”.

“In questi anni – così conclude Maurizio Petracca – la Regione Campania ha davvero creduto in questo progetto rispetto al quale ha profuso molte energie. Abbiamo tenuto nel corso dell’iter per l’istituzione numerosi tavoli per dirimere tutti gli aspetti amministrativi e burocratici che si sono via via presentati. La capacità delle amministrazioni per il prossimo futuro si misurerà proprio sul sapere utilizzare questo strumento in termini di sviluppo e di salvaguardia dell’ambiente. Sono questi i temi cruciali che attendono la città di Avellino. Con l’istituzione del Parco la Regione Campania, e di questo ne vado fiero, conferma attenzione per il capoluogo irpino e per i nostri territori”.