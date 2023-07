Nel giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna del Carmine, a Mugnano del Cardinale stamane c’è stata la solenne intronizzazione dell’effige di Maria. Questa sera alle 20 la Madonna è stata portata in processione per le strade del rione Campo e lì si è tenuta la Statio Eucaristica.

Tantissimi i fedeli che si sono riuniti per pregare.

.