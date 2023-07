AVELLA. Inaugurata l’Estate, Prima Serata evento per il maneggio “Vento in sella”

Si è svolta, nella serata di ieri, il primo evento organizzato dal maneggio “VENTO IN SELLA”. Un evento allestito nei minimi dettagli e rigorosamente a “tema” con lo scopo di salvaguardare la particolarità e la bellezza della location. Già dal tardo pomeriggio, complice il clima meno torrido, l’affluenza dei visitatori è stata discreta. La serata-evento si è svolta a suon di musica dal vivo, che ha visto coinvolti diversi DJ e musicisti del nostro mandamento e che ha, di conseguenza attraversato magistralmente diversi generi musicali, cercando di abbracciare tutte le fasce di età presenti. Ovviamente i cavalli sono stati i protagonisti principali nonché l’attrazione preferita dai più piccoli. Si tratta solo della prima serata, di una lunga serie che ci accompagnerà per l’intera estate, all’insegna del divertimento, della buona musica e del buon cibo, immersi nella straordinaria natura che la nostra terra ci regala.

Quante volte ci è capitato di lamentarci perché per passare una serata diversa eravamo costretti a spostarci ed a fare chilometri? Dimenticate quei fastidiosi momenti!

Vi ricordiamo l’indirizzo per raggiungere il maneggio, sempre aperto e funzionante, ad esclusione del lunedì: Via Campopiano – Avella

Per tutte le informazioni ed i contatti è possibile visitare la pagina Instagram “VENTOINSELLAVELLA” .