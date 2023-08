Continua la storia dell’U.S. G. Carotenuto che da pochi giorni ha un nuovo presidente, il geometra Pietropaolo Rozza.

L’ amore per il Carotenuto dura da 68 anni e i suoi tifosi non vedono l’ora che inizi la nuova stagione calcistica. Ricordiamo che il Carotenuto disputerà il campionato di Promozione.

Nel frattempo è in distribuzione la “fidelity card”, chiunque è interessato può acquistarla con un piccolo contributo. (L.C.)