Forino(Av): La gradita sorpresa del cantante Tony Taurisano alla serata iniziale dei Festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola

I festeggiamenti patronali dedicati a San Nicola di Bari sono partiti davvero con una gradita sorpresa. Infatti nella prima serata riservata alla 44ma edizione della Corrida Forinese, appuntamento ormai immancabile per i forinesi, nel bel mezzo dell’ esibizione dei ” dilettanti allo sbaraglio” come diceva il più noto e mai dimenticato Corrado, ha visto salire sul palcoscenico di Piazza Tigli un famoso artista salernitano , Tony Taurisano cantautore dalla voce calda e passionale.

Da oltre 10 anni presente sul mercato discografico con diversi album sia in Napoletano che in Italiano, con pezzi che abbracciano il Pop Napoletano e Pop Nazionale. Taurisano

vanta diverse collaborazioni importanti con musicisti e artisti nazionali come con Mario Rosini , Tommy Riccio, Kecco D’Alessio , Enrico Palmosi , Luca Sala e tanti altri, nonché innumerevoli apparizioni Tv su Sky , Nazionali e locali . Gettonatissimo anche all’estero , in particolare in dove ha tenuto ben 3 Tour dal 2015 ad oggi. Dunque un’ inaspettata sorpresa dovuta alla collaborazione anche con il maestro Luigi Vecchiariello direttore artistico della Corrida Forinese, al quale ha voluto concedere questa sua presenza con due brani dedicandoli a Forino ed alla sua gente. Daniele Biondi