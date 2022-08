Mugnano -Rivivi le emozioni della Processione di Santa Filomena con le foto più belle

Il mese filomeniano ha raggiunto il suo apice con i festeggiamenti solenni di domenica 14. È stata una lunga giornata iniziata con l’apertura del cancello dell’altare privilegiato che custodisce il Sacro Corpo della Santina. Nella mattinata centinaia e centinaia di battenti sia mugnanesi che di altri paesi hanno reso omaggio alla Santa portandole in dono un cero, un fiore e soprattutto tante preghiere. Durante tutta la giornata sono stati tanti i fedeli sia locali che provenienti dalla Puglia e dal Napoletano che hanno reso onore alla Principessina del Paradiso e hanno potuto usufruire di visite guidate gratuite per ammirare il Santuario e il museo annesso. Nel pomeriggio alle 17.30 si è tenuta la Solenne Processione aperta dai membri dell’Arciconfraternita Universale, con a seguire il Rettore don Giuseppe Autorino e il Sindaco dott. Alessandro Napolitano. Il corteo religioso si è concluso in tarda serata con l’arrivo in piazza Umberto I ove è stata celebrata la Santa Messa. (L.Carullo)

