MUGNANO. Ritardo nella consegna delle tessere elettorali per i cittadini sprovvisti, la nota di “Nuova Alleanza Popolare”

In vista del voto amministrativo di domenica 14 e lunedì 15 maggio che vede il comune di Mugnano del Cardinale interessato all’elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale, i referenti della lista capeggiata da Filomeno Caruso, Nuova Alleanza Popolare, lamentano un ritardo della consegna delle tessere elettorali per quei cittadini che ne sono sprovvisti. In particolare interviene il candidato Avv. Giuseppe Macario che dichiara quanto segue: “Molti elettori ci hanno segnalato che a tutt’oggi sono sprovvisti della tessera elettorale per poter esprimere il voto e nonostante le nostre sollecitazioni ciò non sta avvenendo, stiamo valutando di presentare un esposto alla magistratura affinché si possa accettare eventuali responsabilità”.

Si ricorda inoltre per tutti i cittadini votanti che non siano in possesso della tessera, possono rivolgersi all’ufficio elettorale del comune di Mugnano per il rilascio di una nuova. L’ufficio rimarrà aperto anche durante i giorni delle elezioni.