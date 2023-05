AVELLA. Prima uscita per la neonata Associazione di Promozione Sociale I SERIAL GRILLER. Foto

Nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, i soci del sodalizio avellano hanno preso parte all’evento NODUS, organizzato nell’Anfiteatro Romano di Avella curando uno stand gastronomico che ha proposto il Caciocavallo Impiccato ed il Cuoppo Patatine&Polpette. Destreggiandosi abilmente sotto un cocente sole, i “Griller” hanno allietato con professionalità e simpatia gli avventori, che hanno potuto degustare i prodotti proposti durante le varie esibizioni degli artisti che nell’arco della giornata si sono succeduti sul palco. Un successo, quello di NODUS, dovuto essenzialmente all’innovazione ed all’offerta, con un target ricercato soprattutto nei giovani ma rivolto anche alle famiglie: migliaia di persone hanno infatti partecipato all’evento, apprezzandolo sotto ogni sfaccettatura nella favolosa cornice dell’Anfiteatro, che oltre a presentarsi agli avventori nella sua natura storico-archeologica è diventato per un giorno un punto di aggregazione per adulti e bambini, i quali a loro volta si sono divertiti giocando con i gonfiabili e facendo passeggiate a cavallo.

Durante lo svolgimento della manifestazione, I SERIAL GRILLER hanno estratto il vincitore del contest lanciato qualche giorno prima: la fortunata vincitrice è stata Ilaria Litto, che ha assaggiato tutte le pietanze proposte dall’Associazione. Il video dell’estrazione è disponibile sul profilo Instagram “I SERIAL GRILLER”.

