Mugnano – Domani e lunedì messa nei quartieri con la Madonna del Carmine

Comunicato del Comitato Festa. Domani la Chiesa celebra la Madonna del Carmine e per i mugnanesi sarà un altro giorno speciale.

Considerato il gran caldo, per consentire a tutti fedeli di prendere parte alla celebrazione eucaristica, la Statua della Madonna del Carmine sarà portata nel rione Campo. La Statua uscirà dalla chiesa alle 19.45 e alle 20 sarà celebrata la Santa Messa.

Lunedì 17 luglio sempre alle 19.45 uscirà la Statua della Madonna e sarà portata al rione Mastrangelo, in via G. di Vittorio, ove alle 20 sarà celebrata la messa.