Mugnano del Cardinale: Veglia di preghiera in onore di San Pio da Pietrelcina

Questa sera, lunedì 22 settembre, alle ore 22.00, presso la Chiesa Madonna del Carmine di Mugnano del Cardinale, si terrà la tradizionale veglia di preghiera dedicata a San Pio da Pietrelcina, in occasione della sua memoria liturgica che ricorre il 23 settembre.

La celebrazione sarà guidata da don Giuseppe Autorino e vedrà la partecipazione della comunità locale, che da moltissimi decenni si raccoglie in questo appuntamento di fede e devozione.

San Pio da Pietrelcina, amato in tutto il mondo per la sua testimonianza di fede, di sacrificio e di amore verso i sofferenti, continua a richiamare numerosi devoti che ne seguono l’esempio di preghiera e di carità.

La veglia rappresenta un momento di forte spiritualità e di continuità con la tradizione religiosa mugnanese, che ogni anno rinnova il proprio legame con il santo delle stimmate affidandosi alla sua intercessione.