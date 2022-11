Mugnano del Cardinale – Ritorna il falò di Santa Lucia

È ufficialmente iniziato il countdown per le festività natalizie e a Mugnano, dicembre è, da sempre, ricco di manifestazioni. Il 13 dicembre giorno in cui la Chiesa celebra Santa Lucia, si terrà in piazza Umberto I il tradizionale “fucarone”. Verrà acceso un falò e le statue dei Santi Lucia ed Aniello verranno portate in piazza. Sarà celebrata la Santa Messa, nella parrocchia dell’Ascensione, alle ore 6. I giovani volontari che si occupano del “fucarone” sono già all’opera per raccogliere la legna necessaria. (L. Carullo)