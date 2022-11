SIRIGNANO. Tutto pronto per la V edizione de “il Villaggio di Babbo Natale”

Organizzato dal Centro Sociale Culturale “Insieme per Sirignano” è pronta la V edizione della manifestazione “Il Villaggio di Babbo Natale”, che tanti piace ai più piccoli. Si parte il 10 dicembre immersi nel palazzo Caravita di Sirignano tra mille luci e decorazioni natalizie per vivere quella che è la magia del Natale. Per l’occasione saranno allestiti mercatini e laboratori didattici, degustando dolci e sapori locali oltre ad incontrare Babbo Natale. La manifestazione si terra anche l’11, il 17 e 18 dicembre con inizio ore 17 fino alle 21.