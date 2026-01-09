Mugnano del Cardinale, orari confermati per la Biblioteca comunale

Il Comune di Mugnano del Cardinale ha comunicato gli orari di apertura della Biblioteca comunale situata in via Sottotenente D’Andrea, un punto di riferimento culturale per studenti, lettori e cittadini del territorio.

La struttura resterà regolarmente aperta dal lunedì al venerdì, garantendo un servizio articolato su due fasce orarie giornaliere per venire incontro alle diverse esigenze dell’utenza. In particolare, la biblioteca sarà accessibile al mattino dalle 9:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30.

Un’organizzazione che consente una fruizione più ampia degli spazi, favorendo lo studio, la consultazione dei volumi e le attività culturali promosse dal Comune. L’amministrazione rinnova così il proprio impegno nella valorizzazione dei luoghi dedicati alla cultura e alla conoscenza, incoraggiando la cittadinanza a frequentare e vivere la biblioteca come spazio di crescita e condivisione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti.