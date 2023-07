Mugnano del Cardinale -Nando De Marco in concerto il 20 luglio

Nando De Marco, nome vero Paolella Ferdinando, di origini casertane. Si avvicina al canto sin da bambino e a soli 13 anni ha già in attivo tre lavori discografici: ‘E mudelle ‘e sta città, Storie non favole, ed il terzo lavoro discografico Oltre l’immaginazione. A marzo 2010 esce l’album discografico intitolato “Il mio canto” . Tra i suoi più grandi successi ci sono:Me sta battenn o’ cor, me faje mpazzi, vita mi.

Nando De Marco si esibirà giovedì 20 luglio, in piazza Cardinale in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine.