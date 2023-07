IRPINIAMBIENTE annuncia: stop alla raccolta di plastica e metalli fino a nuova comunicazione

La Società IrpiniAmbiente informa che la raccolta della PLASTICA e dei METALLI resta SOSPESA per problemi all’impianto di conferimento, fino a nuova comunicazione.

Pertanto domani MERCOLDI’ 19 Luglio la PLASTICA e I METALLI non verranno raccolti.

Si chiede pertanto ai cittadini di non deporre fuori dalle abitazioni tali rifiuti in quanto non verranno raccolti.