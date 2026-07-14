Mugnano del Cardinale, il presidente Pellegrino D’Apolito: «La nostra festa è stata resa grande dal cuore di un’intera comunità»

Questa sera alle 19 la Santa Messa in piazza Nico Guerriero, seguita dal tradizionale panino con la porchetta .

MUGNANO DEL CARDINALE – Si avviano alla conclusione i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, che anche quest’anno hanno richiamato migliaia di fedeli e visitatori, confermando il profondo legame della comunità mugnanese con la propria Patrona.

A tracciare un bilancio è Pellegrino D’Apolito, presidente del Comitato Festa, che ha voluto condividere un messaggio personale di gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

«Desidero rivolgere un grazie di cuore a tutti i cittadini di Mugnano del Cardinale. L’affetto, la partecipazione e la vicinanza dimostrati in questi giorni rappresentano la ricompensa più grande per chi, con passione e spirito di servizio, dedica tempo e sacrifici all’organizzazione della festa. Ogni sorriso, ogni gesto di collaborazione e ogni presenza lungo le strade del paese ci ricordano quanto sia forte il legame che unisce la nostra comunità a Maria Santissima delle Grazie.»

D’Apolito ripercorre un cammino che dura ormai da quasi mezzo secolo.

«Da quasi cinquant’anni vivo questa festa con la stessa emozione del primo giorno. Ogni edizione è diversa, ma resta immutato il desiderio di offrire alla nostra comunità un momento di fede, di condivisione e di appartenenza. Questo è il senso più autentico del servizio che porto avanti insieme alle tante persone che, con discrezione e generosità, collaborano durante tutto l’anno.»

Il presidente ha poi voluto rivolgere un ringraziamento particolare al rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, per la guida spirituale e la costante vicinanza, all’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Napolitano, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Misericordia, ai volontari e a tutti coloro che hanno garantito sicurezza, assistenza e organizzazione durante i giorni della festa.

Un pensiero speciale è stato dedicato ai cullatori e ai ragazzi delle forcelle, protagonisti della processione.

«Loro rappresentano il cuore pulsante della nostra tradizione. Con sacrificio, devozione e senso di appartenenza portano avanti un patrimonio che appartiene a tutto il paese. Vederli camminare insieme, uniti sotto il peso della nostra Patrona, è un’immagine che emoziona ogni anno e che ci dà la certezza che questa meravigliosa tradizione continuerà a vivere anche nelle nuove generazioni.»

Non manca il ringraziamento ai tanti fedeli che hanno partecipato ai momenti religiosi e alle iniziative civili, contribuendo con la loro presenza a rendere ancora più significativa la festa.

Questa sera, alle ore 19, in piazza Nico Guerriero, nei pressi della Biblioteca Comunale, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Autorino. Al termine della celebrazione, come vuole la tradizione, ci sarà il consueto momento conviviale con il panino con la porchetta, appuntamento che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti.

«Le feste finiscono, ma resta ciò che costruiscono nel cuore delle persone. Mi auguro che lo spirito di questi giorni continui ad accompagnare le nostre famiglie e la nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati accanto in questo percorso e che hanno condiviso con me la responsabilità e l’onore di vivere questa straordinaria esperienza. Maria Santissima delle Grazie continui a proteggere Mugnano del Cardinale e tutti i suoi figli.», conclude Pellegrino D’Apolito.