Mugnano del Cardinale: Il Caldo Estremo colpisce durante la Processione della Madonna Santissima delle Grazie. Cullatore perde i sensi

Oggi, a Mugnano del Cardinale, la tradizionale processione della Madonna Santissima delle Grazie, patrona del paese, è stata segnata da un episodio che ha creato qualche preoccupazione per uno dei cullarti a causa del caldo eccessivo. Le temperature, che hanno sfiorato i 40 gradi, hanno messo a dura prova i cullatori della Madonna, gli uomini incaricati di portare in spalla la statua della Vergine per le vie del paese.

Uno dei cullatori, un cinquantenne, ha improvvisamente perso i sensi durante la processione. Il malore è stato causato dall’eccessivo sforzo fisico combinato con il caldo torrido, una situazione che ha messo a rischio la salute dei partecipanti.

Il cullatore è stato prontamente soccorso dai suoi compagni e dai presenti. Grazie alla rapidità dell’intervento, l’uomo è stato rinfrescato e ha ripreso conoscenza dopo pochi minuti. Sul posto anche l’ambulanza per i primi soccorsi. Questo episodio mette in luce i rischi connessi alla partecipazione a eventi religiosi e culturali durante periodi di calore estremo.

Le autorità locali dovrebbero considerare misure preventive per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.