Monteforte Irpino, convocato il Consiglio Comunale: seduta il 23 aprile a Palazzo Loffredo

È stato convocato il Consiglio Comunale di Monteforte Irpino in prima seduta per giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18:45. L’assemblea si terrà presso la sala consiliare di Palazzo Loffredo.
Diversi i punti all’ordine del giorno che saranno sottoposti all’attenzione del Consiglio. Si partirà con l’approvazione dei verbali della seduta precedente, per poi passare alla comunicazione della delibera di Giunta relativa al Bilancio di Previsione 2026-2028, con particolare riferimento al prelievo dal fondo accantonamento salvaguardia.
Tra i temi più rilevanti anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in relazione a provvedimenti già notificati e a contenziosi che coinvolgono l’ente, e la presa d’atto dell’intervento di adeguamento del centro di raccolta intercomunale, nell’ambito delle attività coordinate dall’Ente d’Ambito di Avellino.
La seduta rappresenta un momento importante per l’attività amministrativa del Comune, chiamato ad affrontare questioni di carattere economico e gestionale che incidono sulla programmazione futura e sull’organizzazione dei servizi sul territorio.