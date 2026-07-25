Baiano in festa: Stefanina Candela celebra i suoi 18 anni

BAIANO – Una giornata speciale, ricca di emozioni, sorrisi e affetto, per Stefanina Candela, che oggi raggiunge il traguardo della maggiore età, festeggiando i suoi 18 anni.

Un compleanno importante che segna l’inizio di una nuova fase della vita, fatta di sogni, responsabilità e nuove opportunità. Un momento che resterà per sempre nel cuore della festeggiata e di tutta la sua famiglia, pronta a condividere con lei questa giornata indimenticabile.

Con immenso amore e orgoglio, giungono gli auguri della mamma Rosa, del papà Stefano e della sorella Pasqualina, che le dedicano un pensiero speciale.

“Cara Stefanina, oggi diventi maggiorenne e inizia per te un nuovo e meraviglioso cammino. Ti auguriamo di affrontare ogni giorno con il sorriso, di inseguire sempre i tuoi sogni con coraggio e determinazione e di vivere una vita ricca di salute, felicità, amore e soddisfazioni. Siamo orgogliosi della splendida ragazza che sei diventata e ti saremo sempre accanto in ogni passo del tuo futuro. Buon 18° compleanno!”

A Stefanina giungano anche le più sentite felicitazioni da parenti, amici e da quanti le vogliono bene, con l’augurio che questo importante traguardo rappresenti soltanto l’inizio di una vita piena di successi, emozioni e grandi soddisfazioni.

Buon 18° compleanno, Stefanina!