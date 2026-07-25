Nola, operatore ecologico al lavoro in mutande nel parcheggio del Vulcano Buono: il caso finisce all’attenzione del deputato Borrelli

Una scena insolita, ripresa da un cittadino e diventata rapidamente virale, ha acceso il dibattito sul parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Durante le operazioni di pulizia dell’area, uno degli addetti è stato immortalato mentre lavorava indossando soltanto la biancheria intima, mentre un collega, regolarmente vestito con l’abbigliamento da lavoro, proseguiva le attività poco distante.

Le immagini, che hanno iniziato a circolare sui social, sono state successivamente inviate al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha deciso di rendere pubblica la segnalazione chiedendo chiarimenti sull’accaduto.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia portato il lavoratore a svolgere il servizio in quelle condizioni. Resta infatti da accertare se si sia trattato di un episodio legato alle elevate temperature, di un’emergenza improvvisa o di altre circostanze ancora da verificare.

Da chiarire anche l’identità degli operatori coinvolti e il soggetto per conto del quale stavano svolgendo il servizio: sarà necessario verificare se fossero dipendenti di una ditta privata incaricata della pulizia, lavoratori di una società appaltatrice o appartenenti ad altro soggetto.

L’episodio ha inevitabilmente suscitato numerose reazioni, alimentando interrogativi sulle condizioni di lavoro degli addetti e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e decoro durante lo svolgimento del servizio.

Per il momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della società che gestisce il servizio di pulizia né dal centro commerciale. Eventuali responsabilità e provvedimenti potranno essere valutati soltanto al termine degli accertamenti che saranno eventualmente effettuati dagli enti competenti.