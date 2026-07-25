Grottaminarda, al via “Irpinia in Vespa Show 2026”: Paola Scarsi inaugura la tre giorni dedicata alla Vespa e al mototurismo

Ha preso ufficialmente il via a Grottaminarda “Irpinia in Vespa Show 2026”, la manifestazione che per tre giorni celebra la passione per la Vespa, il mototurismo e la valorizzazione del territorio irpino. Ad aprire l’evento è stata la presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste – Donne con una marcia in più” della scrittrice Paola Scarsi, ospite della prima giornata.

L’incontro, ospitato nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”, è stato moderato dalla presidente del Consiglio comunale e delegata alle Pari Opportunità, Virginia Pascucci, che ha definito il volume una raccolta di storie capaci di raccontare la passione per le due ruote attraverso il punto di vista femminile, tra emozioni, libertà e consapevolezza.

Ad accogliere i partecipanti anche il presidente del Vespa Club Leoni Rossi, Enrico La Manna, promotore dell’iniziativa, che ha sottolineato come la Vespa sia da sempre simbolo di libertà e inclusione. La manifestazione ha già registrato le prime iscrizioni di equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Marche, Emilia-Romagna e Veneto.

A nome dell’Amministrazione comunale è intervenuto l’assessore allo Sport Michele Spinapolice, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio. Eventi di questo tipo, ha spiegato, contribuiscono a rafforzare un turismo su due ruote capace di valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali di Grottaminarda e dell’intera Irpinia. L’assessore ha inoltre ricordato la storia della Vespa Piaggio, nata dall’ingegno dell’ingegnere Corradino D’Ascanio e dalla visione imprenditoriale di Enrico Piaggio, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Rosa Ciampa, presidente della sezione Fidapa BPW Italy di Grottaminarda, che ha posto l’accento sul messaggio di resilienza racchiuso nelle storie raccontate nel libro, sottolineando come talento e coraggio non abbiano genere.

L’autrice Paola Scarsi ha illustrato alcune delle 58 testimonianze raccolte nel volume, storie di donne che attraverso la passione per la moto hanno ritrovato forza, libertà e voglia di ricominciare dopo esperienze difficili, dalla malattia alla depressione. «È un libro felice – ha spiegato – perché racconta donne che hanno scelto di inseguire i propri sogni e dimostrare che molti limiti esistono soltanto nella nostra mente».

La giornata è stata arricchita anche dalla mostra dell’artista Katia Mercurio, giovane talento di Mirabella Eclano, che ha esposto a Palazzo Portoghesi una serie di disegni a matita dedicati al mondo delle moto e della Vespa.

Gran finale con una degustazione del tradizionale torrone caldo di DolciTerre.

L’evento prosegue oggi con un tour panoramico verso Carpignano, un pranzo tipico e, dalle ore 15, la Sport Italia Cup, prova valida per la Coppa Italia di Gimkana in Vespa, una delle nove tappe del circuito nazionale organizzato sotto l’egida del Vespa Club d’Italia.