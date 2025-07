Mugnano del Cardinale e Quadrelle(zona alta): Interruzione Idrica Programmata nella Notte tra Lunedì 21 e Martedì 22 Luglio

Mugnano del Cardinale e Quadrelle: Interruzione Idrica Programmata nella Notte tra Lunedì 21 e Martedì 22 Luglio

L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato una sospensione temporanea dell’erogazione idrica che interesserà l’intero territorio comunale di Mugnano del Cardinale e la sola Zona Alta di Quadrelle, a causa di un intervento urgente sulla condotta adduttrice situata in agro del Comune di Sorbo Serpico.

L’interruzione si rende necessaria per consentire la riparazione della linea che alimenta i pozzi di Fontana dell’Olmo, da cui dipendono numerosi centri dell’hinterland avellinese.

Quando avverrà l’interruzione

• Inizio: Lunedì 21 luglio alle ore 22:00

• Ripristino previsto: Martedì 22 luglio tra le ore 5:00 e le 6:00 del mattino

Comuni interessati

• Mugnano del Cardinale (intero territorio comunale)

• Quadrelle (solo Zona Alta), comprendente:

1. Via Fusaro

2. Via Don Luigi Sturzo

3. Via Vittorio Emanuele

4. Via Chiaio

5. I, II e III traversa di Via Umberto Nobile (Zone servite dal serbatoio di San Pietro)

• Avellino (serbatoi Pennini e Picarelli)

• Mercogliano

• Monteforte Irpino

• Ospedaletto d’Alpinolo

• Summonte

• Sant’Angelo a Scala

• Pietrastornina

• Roccabascerana

Si invitano i cittadini di Mugnano del Cardinale e della Zona Alta di Quadrelle a organizzarsi preventivamente con scorte d’acqua e a limitare i consumi nelle ore precedenti e successive l’interruzione.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in caso di variazioni rispetto ai tempi previsti.

Grazie per la collaborazione.