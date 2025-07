TERZIGNO (NA). Incendio nella pineta di via Iavarella: intervento fino a notte fonda. L’appello del senatore Auricchio ai proprietari dei terreni

Terzigno (NA) – Serata di paura ieri, intorno alle 20:30, in via Iavarella, dove un incendio ha avvolto la pineta della zona, generando fumo e apprensione tra i residenti. L’allarme è stato lanciato prontamente dagli abitanti, che hanno contattato il senatore Domenico Auricchio, attualmente anche assessore del Comune di Terzigno.

Il senatore, insieme al suo assistente Michele Brodo, si è subito attivato allertando i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, e il comandante della Polizia Municipale Franco De Rosa. Le operazioni di spegnimento, rese difficili dalla vegetazione e dal vento, sono proseguite fino all’una di notte, quando la situazione è stata definitivamente messa sotto controllo.

A seguito dell’accaduto, il senatore Domenico Auricchio ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato attivamente alle operazioni di spegnimento:

“Grazie alla Protezione Civile N.O.T., al comandante dei Vigili Urbani di Terzigno, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che, con prontezza e spirito di servizio, hanno impedito che l’incendio si estendesse ulteriormente.”

Auricchio ha poi lanciato un appello ai proprietari di terreni incolti, invitandoli a provvedere con urgenza alla pulizia di sterpaglie, rifiuti e vegetazione secca, per evitare nuovi episodi simili:

“È fondamentale collaborare tutti insieme per la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini. Terreni abbandonati e non curati sono un pericolo costante, soprattutto in estate. La prevenzione è il primo strumento contro gli incendi.”

L’incendio di via Iavarella riporta alta l’attenzione sul tema della gestione del verde e del rischio incendi, che nei mesi estivi diventa una priorità per i territori a ridosso di aree boschive. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e a collaborare attivamente con le istituzioni per salvaguardare il patrimonio naturale del territorio.