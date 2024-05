MUGNANO DEL CARDINALE (AV). Santuario di Santa Filomena: Annuncio della Nuova Pagina Ufficiale

Dopo la spiacevole vicenda della perdita della pagina del santuario di Santa Filomena, oggi il rettore don Giuseppe Autorino annuncia la nuova pagina ufficiale del santuario che sarà di riferimento mondiale per tutti i devoti della Santa. Il allegato il link chiedendo di seguirla per le tante emozioni e proposte di spiritualità che verranno in questo periodo. Santa Filosofia continua a crescere nella conoscenza mondiale grazie al lavoro che il rettore sta portando avanti con il consiglio pastorale del Santuario, promovendo per i prossimi mesi tant’è iniziative nuove per crescere nella fede in Dio, attraverso la testimonianza di Santa Filomena. https://www.facebook.com/profile.php?id=61559229608861&mibextid=kFxxJD

Francesco Piccolo