Festival delle Scuole allo Zecchino d’Oro di Visciano: Un Pomeriggio di Canti e Comunità

In un caldo pomeriggio di domenica 16 Maggio sul Sagrato del Santuario di Visciano si è svolta l’ennesima edizione dello “ZECCHINO D’AORO”, grazie alla sinergia tra amministrazione Comunale, la chiesa locale e l’Istituto Comprensivo Padre Arturo D’Onofrio condotto e coordinato, presentati ed invitati da un brillante Parroco Domenico La Manna e da una precisa Maria Rufino (docente) il pubblico dei presenti ha avuto modo di apprezzare canti, coreografie e musiche predisposte dall’Istituto Comprensivo “Guadagni – Fratelli Mercogliano” di Cimitile, dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Piazzolla di Nola e da studenti e studentesse del già citato Istituto Comprensivo di Visciano e Camposano esecuzioni che hanno coinvolto fino alle prime ore della sera uomini e donne, che festosamente hanno applaudito e supportato “gli artisti in erba”. La partecipazione dei ragazzi e delle ragazze ha prodotto un afflato di comunità, sottolineato dall’intervento del Dirigente Scolastico Reggente Prof Vincenzo Serpico, che ha richiamato ai principi di “condivisione e solidarietà”, cari al servo di Dio Arturo D’Onofrio. Le premiazioni con presenza dell’OCM Ortofrutta “il guscio” hanno posto il degno accento ad una manifestazione riuscita in pieno!